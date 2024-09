Stand: 26.09.2024 17:20 Uhr Bundeswehr stationiert bis zu 700 Soldaten in Oerbke

In Oerbke (Landkreis Heidekreis) hat die Bundeswehr am Donnerstag offiziell ein neues Logistikbataillon in Dienst gestellt. Aktuell sind dort 150 Soldatinnen und Soldaten stationiert - bis zu 700 sollen es insgesamt werden. Sie kümmern sich dort unter anderem darum, Material der Bundeswehr instand zu setzen und Transporte zu organisieren. Damit sei die Bundeswehr besser während eines Kriegsfalls aufgestellt und wirke abschreckend, sagte der Logistik-Kommandeur der Bundeswehr, Generalleutnant Gerald Funke. Schon jetzt steht fest, dass das Bataillon in einigen Jahren nach Sachsen in den Landkreis Bautzen verlegt werden soll. Dort muss laut der Bundeswehr allerdings zuerst die Infrastruktur neu aufgebaut werden. Wie das Gelände nach dem Abzug der Truppen weiter genutzt wird, dazu machte die Bundeswehr bisher noch keine Angaben. Bis Ende 2023 wurde das "Camp Oerbke" als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

VIDEO: Oerbke: Bundeswehr stellt neues Logistikbataillon in Dienst (1 Min)

