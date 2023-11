Stand: 07.11.2023 08:28 Uhr Bundeswehr baut neues Zentrallager in Walsrode

Die Bundeswehr wird die Bekleidung für ihre Soldaten und zivilen Beschäftigten in Norddeutschland künftig zentral in Walsrode (Landkreis Heidekreis) lagern. Dafür ist ein neues Gebäude nötig, wofür am Dienstag im Gewerbegebiet A27-Park der Grundstein gelegt wird. In dem Zentrallager sollen künftig alle Uniformen, Jacken, Hosen, Stiefel und Schuhe aufbewahrt werden, die das norddeutsche Bundeswehrpersonal benötigt. Das Lager werde auch Arbeitsplatz für 200 Beschäftigte, heißt es von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Deltaland aus Bad Fallingbostel. Die Gesamtanlage soll gut 40.000 Quadratmeter groß sein und mit moderner Technik wie einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, geräuscharmen Ladebrücken und insektenfreundlichen Grünanlagen ausgestattet werden. Im Herbst 2025 soll das Lager fertig sein.

