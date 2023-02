Stand: 01.02.2023 16:00 Uhr Bundeswehr: Zwölf Soldaten aus Munster bei Panzer-Unfall verletzt

Bei einem Unfall mit zwei Panzern in Sachsen-Anhalt sind heute zwölf Bundeswehr-Soldaten aus Munster (Landkreis Heidekreis) verletzt worden. Ein Bundeswehrsprecher sagte dem NDR Niedersachsen, dass am Vormittag im Gefechtsübungszentrum Gardelegen zwei "Puma"-Schützenpanzer zusammengestoßen seien. Ein Soldat sei mit schweren Rückenverletzungen ins Krankenhaus geflogen worden. Elf weitere Soldaten hätten leichtere Verletzungen wie etwa Armbrüche erlitten. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, sei noch unklar, hieß es. In Gardelegen ist die zentrale Ausbildungsstelle der Bundeswehr für den Umgang mit Waffensystemen angesiedelt.

