Bundestagswahl im Nordosten: CDU und SPD holen Direktmandate Stand: 24.02.2025 08:55 Uhr Bei der Bundestagswahl hat die CDU in allen Wahlkreisen im Nordosten Niedersachsens die meisten Zweitstimmen erhalten. Auch bei den Erststimmen liegt sie überwiegend vorn. Zwei Direktmandate holt aber die SPD.

Im Wahlkreis 37, zu dem die Landkreise Lüneburg und Lüchow-Dannenberg zählen, hat der SPD-Direktkandidat Jakob Blankenburg (27, Politikwissenschaftler, Listenplatz 13) mit 27,8 Prozent der Stimmen knapp sein Direktmandat verteidigt. "Das ist ein großer Vertrauensbeweis", sagte Blankenburg. Der SPD-Kandidat lieferte sich mit Marco Schulze (41, Diplomwirtschaftsingenieur, Listenplatz 27) von der CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schulze erhielt 26,3 Prozent der Wählerstimmen. Auch den Einzug über die Landesliste verpasste der CDU-Mann. Grünen-Direktkandidatin Julia Verlinden hingegen konnte sich mit Listenplatz 3 ihr Bundestagsmandat sichern. Bei den Zweitstimmen liegt die CDU mit 24,1 Prozent knapp drei Prozentpunkte vor der SPD.

Ergebnisse in den Wahlkreisen im Nordosten Niedersachsens

Klingbeil holt erneut Direktmandat im Wahlkreis Rotenburg I - Heidekreis

Im Wahlkreis Rotenburg I - Heidekreis hat Lars Klingbeil (SPD) erneut die meisten Erststimmen bekommen - mit 42,1 Prozent. Der SPD-Parteivorsitzende kann sein Bundestagsmandat damit behalten. CDU-Kandidatin Vivian Tauschwitz folgte bei den Erststimmen mit 27,3 Prozent. Sie zieht über die CDU-Landesliste (Listenplatz 10) in den Bundestag ein. Bei den Zweitstimmen hat im Wahlkreis 35 die CDU die meisten Wählerinnen und Wähler für sich gewonnen: Sie liegt mit 28,1 Prozent der Stimmen etwa drei Prozentpunkte vor der SPD. In Soltau (Landkreis Heidekreis) konnten die Menschen am Sonntag auch für einen neuen Bürgermeister stimmen. Weil kein Kandidat die absolute Mehrheit erhielt, kommt es am 9. März zur Stichwahl.

Wahlkreis 36 Harburg: Babendererde (CDU) gewinnt Direktmandat

Im Wahlkreis 36 Harburg konnte SPD-Kandidatin Svenja Stadler (48, Senior-PR-Beraterin, Listenplatz 6) ihr Direktmandat nicht verteidigen. Cornell Babendererde (53, Historikerin, Listenplatz 13) von der CDU erhielt mit 33,2 Prozent die meisten Wählerstimmen und sicherte sich damit das Direktmandat. Stadler kann aber über die SPD-Landesliste ihr Bundestagsmandat behalten. Die CDU führt auch bei den Zweitstimmen das Ergebnis an - mit 30,4 Prozent. Die SPD wurde mit 20,5 Prozent der Stimmen im Landkreis Harburg zweitstärkste Kraft. In diesem Wahlkreis gab es zudem eine besonders hohe Wahlbeteiligung: In Rosengarten nutzten 90 Prozent der Wahlberechtigten ihr Stimmrecht. In Niedersachsen lag die Wahlbeteiligung bei etwa 83 Prozent.

Wahlkreis 44 Celle - Uelzen: Otte (CDU) liegt wieder vorn

Der CDU-Direktkandidat Henning Otte (56, Prokurist, Listenplatz 12) hat im Wahlkreis 44 Celle - Uelzen mit 35,2 Prozent wieder die meisten Stimmen erhalten. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 lag er knapp vor der dem damaligen SPD-Direktkandidaten. Diesmal ließ CDU-Mann Otte die SPD mehr als zehn Prozentpunkte hinter sich. Die CDU hat in dem Wahlkreis auch bei den Zweitstimmen mit 29,7 Prozent die Nase vorn. SPD (20,9 Prozent) und AfD (20,3 Prozent) liegen fast gleichauf dahinter. Von der AfD zieht Olaf Hilmer über die Landesliste (Listenplatz 11) in den Bundestag ein. Anja Schulz von der FDP verlor ihr Bundestagsmandat. Die SPD ist über den Wahlkreis Celle - Uelzen nicht mehr im Bundestag vertreten.

Grüne und FDP verlieren - AfD legt zu

In allen Wahlkreisen im Nordosten Niedersachsens verloren die Grünen an Wählerstimmen. Auch die FDP schnitt im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 deutlich schlechter ab - und scheiterte bundesweit an der Fünf-Prozent-Hürde. Die AfD konnte hingegen ihr Ergebnis in Nordost-Niedersachsen verdoppeln. Das entspricht auch dem bundesweiten Wahlergebnis.

Neues Wahlrecht: Nicht jeder Wahlkreissieger zieht in den Bundestag ein

Durch das neue Wahlrecht zieht nicht mehr wie bisher jeder Wahlkreis-Gewinner in den Bundestag ein. Ausschlaggebend ist das Landesergebnis in Niedersachsen. Um ein errungenes Direktmandat sicher zu erhalten, muss dieses durch das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt sein. Diese Voraussetzung ist in allen Wahlkreisen in Niedersachsen erfüllt.

