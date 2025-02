Bundestagswahl: Wahllokale im Nordosten Niedersachsen geschlossen Stand: 23.02.2025 18:23 Uhr In den Wahlkreisen Rotenburg I - Heidekreis, Harburg, Lüchow-Dannenberg - Lüneburg und Celle - Uelzen hat das Auszählen der Stimmzettel begonnen. Die Wahllokale haben um 18 geschlossen.

In ganz Niedersachsen war die Wahlbeteiligung laut Landeswahlleitung höher als bei der Bundestagswahl 2021. Nach ersten Prognosen liegt die Union bundesweit klar vorn. Wie die Menschen in den einzelnen Wahlkreisen abgestimmt haben, wird nun ausgezählt. Bei der Bundestagswahl kämpften in vier Wahlkreisen im Nordosten Niedersachsens 33 Direktkandidierende um die Erststimmen. Durch das neue Wahlrecht könnte es sein, dass nicht alle Wahlkreissieger in den Bundestag einziehen. In den Wahlkreisen 35 Rotenburg I - Heidekreis, 36 Harburg, 37 Lüchow-Dannenberg - Lüneburg und 44 Celle - Uelzen haben laut Bundeswahlleiterin neun Parteien Direktkandidierende aufgestellt: SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, Die Linke, Freie Wähler, dieBasis und Volt. Zudem tritt ein parteiloser Einzelkandidat an. Dabei setzen die Parteien zum Teil auf altbekannte Gesichter, aber auch auf neue Kandidierende.

Neues Wahlrecht: Nicht jeder Wahlkreissieger zieht in den Bundestag ein

Durch das neue Wahlrecht zieht nicht mehr wie bisher jeder Wahlkreis-Gewinner in den Bundestag ein. Ausschlaggebend ist das Landesergebnis in Niedersachsen. Um ein errungenes Direktmandat sicher zu erhalten, muss dieses durch das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt sein. Ein Beispiel: Holt eine Partei 25 Direktmandate in den 30 Wahlkreisen in Niedersachsen, nach dem Zweitstimmenergebnis stehen ihr aber nur 23 Mandate zu, dann ziehen die beiden Direktkandidaten mit dem schlechtesten Erstimmenergebnis nicht in den Bundestag ein.

Im Wahlkreis Rotenburg I - Heidekreis tritt der Bundesparteivorsitzende Lars Klingbeil (46) als SPD-Spitzenkandidat in Niedersachsen an. Zum dritten Mal will er zudem das Direktmandat holen. Klingbeil gehört seit 2009 dem Bundestag an, 2017 und 2021 gewann er bereits das Direktmandat, zuletzt klar mit 47,6 Prozent der Erststimmen gegenüber dem CDU-Kandidaten Carsten Büttinghaus (26,4 Prozent). Für die CDU tritt diesmal Vivian Tauschwitz (30, Berufssoldatin, Listenplatz 10) an. Darüber hinaus stellen sich fünf weitere Direktkandidierende zur Wahl: Canina Ruzicka von den Grünen (21, Studentin, Listenplatz 19), Gurdan Kerti von der FDP (29, selbständiger Handelsvertreter, Listenplatz 23), Omid Najafi von der AfD (36, ohne Listenplatz), für die Freien Wähler Günter Scheunemann (Jahrgang 1954, Feuerwehrmann im Ruhestand, Listenplatz 17) sowie Malte Büch von Volt (31, Verkäufer, ohne Listenplatz). Bei den Zweitstimmen lag die SPD 2021 im Wahlkreis Rotenburg I - Heidekreis am Ende mit einem Anteil von 34,8 Prozent vorn - gefolgt von der CDU mit 25,1 Prozent, den Grünen mit 13,6 Prozent, der FDP mit 10,1 Prozent und der AfD mit acht Prozent. Die Linke kam auf 2,8 Prozent. Am 23. Februar wählen die Menschen in Soltau (Landkreis Heidekreis) auch einen neuen Bürgermeister.

Seit 2013 sitzt Svenja Stadler von der SPD (48, Senior-PR-Beraterin, Listenplatz 6) im Bundestag. 2021 holte sie damals überraschend mit 31 Prozent die meisten Erststimmen im Wahlkreis Harburg - vor CDU-Kandidat Michael Grosse-Brömer (29,1 Prozent). In diesem Jahr schickt die CDU Dr. Cornell Babendererde (53, Historikerin, Listenplatz 13) ins Rennen um das Direktmandat. Sieben weitere Direktkandidaten treten außerdem an: Frerk Meyer von den Grünen (58, Informatiker, Listenplatz 29), Ingmar Schmidt von der FDP (Jahrgang 1961, Geschäftsführer, Listenplatz 14), Henning Schwieger von der AfD (Jahrgang 1960, Diplom-Ingenieur, ohne Listenplatz), Steffen Wetzel von Die Linke (Jahrgang 1975, IT-Leiter, Listenplatz 12), Andreas Wolfgang Oppermann von den Freien Wählern (57, Berufspädagoge, Listenplatz 10) und Michael Riedel für Volt (56, Gesundheitscoach, Listenplatz 10). Zudem kämpft als einziger parteiloser Direktkandidat Jochen Manske (44, Unternehmer) ums Direktmandat.

Bei der vergangenen Bundestagswahl lag bei den Zweitstimmen die SPD mit einem Anteil von 29,1 Prozent vor der CDU mit 24,8 Prozent. Die Grünen kamen auf 16,7 Prozent, die FDP auf 12,7 Prozent, die AfD auf 7,3 Prozent und Die Linke auf 2,9 Prozent.

Rückblick: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Insgesamt kämpfen neun Direktkandidierende im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg - Lüneburg um Erststimmen. 2021 zog Jakob Blankenburg (27, Politikwissenschaftler, Listenplatz 13) als bundesweit jüngster Direktkandidat in den Bundestag ein. Mit 28,2 Prozent der Erstimmenanteile setzte er sich gegen Julia Verlinden von den Grünen (46, Umweltwissenschaftlerin, Listenplatz 3) durch, die auf 25,1 Prozent kam. Verlinden, die 2021 wiederum knapp vor dem damaligen CDU-Kandidaten (24,9) landete, ist seit 2013 für die Grünen im Bundestag und aktuell deren stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Für die CDU tritt diesmal Dr. Marco Schulze (41, Diplomwirtschaftsingenieur, Listenplatz 27) an. Für die FDP will Cornelius Grimm (33, Gartenbauunternehmer, Listenplatz 25) das Direktmandat holen, für die AfD Michael Gonçalves (63, Koch, Listenplatz 22), für Die Linke Marianne Esders (43, Angestellte, Listenplatz 7), für dieBasis Dietrich Münster (68, Bundespolizeibeamter im Ruhestand, ohne Listenplatz), für die Freien Wähler Henning Harms (57, Landwirt, Listenplatz 4) sowie für Volt Nico Abraham (29, Student, ohne Listenplatz).

Bei den Zweitstimmen holte die SPD 2021 am Ende 29,9 Prozent, die Grünen 22,1 Prozent, dicht gefolgt von der CDU mit 21 Prozent der Stimmen. Die FDP erhielt im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg - Lüneburg 9,6 Prozent, die AfD 6,6 Prozent und Die Linke 4,6 Prozent.

Aktuell sitzen noch fünf Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Celle - Uelzen im Bundestag: Hennig Otte (CDU), Dirk-Ulrich Mende und Angela Hohmann (beide SPD), Anja Schulz (FDP) und Thomas Erhorn (AfD). Bis auf Mende stellen sich alle von ihnen 2025 zur Wahl. Sehr unwahrscheinlich ist, dass alle anderen auch wieder einziehen. Otte (56, Prokurist, Listenplatz 12) sitzt seit 20 Jahren im Bundestag, seit 2009 immer als direkt gewählter Abgeordneter für seinen Wahlkreis, ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand. 2021 lag er bei den Erststimmen am Ende knapp vor dem SPD-Kandidaten (32,9 Prozent zu 32,3 Prozent). Diesmal möchte für die SPD Angela Hohmann (61, Sozialversicherungsfachangestellte im Ruhestand, Listenplatz 26) das Direktmandat holen, die 2024 nach der Teilwiederholungswahl in Berlin über die Landesliste in den Bundestag einzog. Ob Anja Schulz von der FDP (39, Finanzberaterin, Listenplatz 3) erneut einziehen kann, hängt unter anderem davon ab, ob ihre Partei bundesweit über die Fünf-Prozent-Hürde kommt. AfD-Kandidat Thomas Erhorn hat keinen Listenplatz, müsste also das Direktmandat gewinnen, um eine Chance auf den Wiedereinzug zu haben. Außerdem wollen Grünen-Kandidat Daniel Beer (Jahrgang 1984, Offizier, Listenplatz 26), Manuela Mast von Die Linke (Jahrgang 1982, Servicekraft, Listenplatz 9), Jan Müller von den Freien Wählern (Jahrgang 1988, Berufssoldat, ohne Listenplatz) und Wiktor Jaworowski von Volt (Jahrgang 2005, Schüler, ohne Listenplatz) das Direktmandat holen.

Bei der Bundestagswahl 2021 erhielt die SPD den größten Zweitstimmenanteil mit 30,8 Prozent. Es folgten die CDU mit 26,1 Prozent, die Grünen mit 14 Prozent, die FDP mit 11,5 Prozent, die AfD mit 9,2 Prozent und Die Linke mit drei Prozent.

