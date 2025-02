Bundestagswahl: Erster Wahlkreis im Nordosten ausgezählt Stand: 23.02.2025 22:07 Uhr In den Wahlkreisen Rotenburg I - Heidekreis, Harburg und Celle - Uelzen werden die letzten Stimmen ausgezählt. Im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg - Lüneburg hat die CDU die meisten Zweitstimmen erhalten.

Im Wahlkreis 37, zu welchem die Landkreise Lüneburg und Lüchow-Dannenberg zählen, hat der SPD Kandidat Jakob Blankenburg (27, Politikwissenschaftler, Listenplatz 13) mit 27,82 Prozent knapp das Direktmandat gewonnen. "Das ist ein großer Vertrauensbeweis", sagte Blankenburg dem NDR Niedersachsen. Wegen des neuen Wahlrechts ist aber erst mit dem amtlichen Endergebnis klar, ob der Sozialdemokrat auch in den Bundestag einzieht. Blankenburg lieferte sich mit Dr. Marco Schulze (41, Diplomwirtschaftsingenieur, Listenplatz 27) von der CDU bis zuletzt ein Kopf an Kopf Rennen. Die CDU hat bei den Zweitstimmen mit 24,06 Prozent die meisten Wählerinnen und Wähler für sich gewonnen. Mit 84,76 Prozent war die Wahlbeteiligung wie in ganz Niedersachsen deutlich höher als bei der Bundestagswahl 2021.

Ergebnisse in den Wahlkreisen im Nordosten Niedersachsens

Wahlkreis 35 Rotenburg I - Heidekreis: Klingbeil führt

Im Wahlkreis Rotenburg I - Heidekreis hat Lars Klingbeil (SPD) bisher die meisten Erststimmen erhalten. Klingbeil führt als SPD-Spitzenkandidat die Landesliste in Niedersachsen an. Sein Bundestagsmandat sollte er damit behalten können. Bei den Zweitstimmen hat im Wahlkreis 35 die CDU die meisten Wähler für sich gewonnen.

Wahlkreis 44 Celle - Uelzen: CDU liegt vorn

Der CDU-Direktkandidat Hennig Otte (56, Prokurist, Listenplatz 12) hat im Wahlkreis 44 Celle - Uelzen bis jetzt die meisten Stimmen erhalten. Ob er tatsächlich Bundestagsabgeordneter in Berlin bleibt, steht wegen des neuen Wahlrechts erst mit dem amtlichen Endergebnis der Bundestagswahl fest. Die CDU hat in dem Wahlkreis auch bei den Zweitstimmen die Nase vorn. SPD und AfD liegen fast gleichauf dahinter.

Wahlkreis 36 Harburg: Stadler (SPD) kann Direktmandat wohl nicht verteidigen

Im Wahlkreis 36 Harburg kann SPD Kandidatin Svenja Stadler (48, Senior-PR-Beraterin, Listenplatz 6) ihr Direktmandat wohl nicht verteidigen. Dr. Cornell Babendererde (53, Historikerin, Listenplatz 13) von der CDU hat bisher die meisten Wählerstimmen erhalten. Die CDU führt auch bei den Zweitstimmen das Ergebnis an. Die SPD wird wohl zweitstärkste Kraft im Landkreis Harburg.

Neues Wahlrecht: Nicht jeder Wahlkreissieger zieht in den Bundestag ein

Durch das neue Wahlrecht zieht nicht mehr wie bisher jeder Wahlkreis-Gewinner in den Bundestag ein. Ausschlaggebend ist das Landesergebnis in Niedersachsen. Um ein errungenes Direktmandat sicher zu erhalten, muss dieses durch das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckt sein. Ein Beispiel: Holt eine Partei 25 Direktmandate in den 30 Wahlkreisen in Niedersachsen, nach dem Zweitstimmenergebnis stehen ihr aber nur 23 Mandate zu, dann ziehen die beiden Direktkandidaten mit dem schlechtesten Erstimmenergebnis nicht in den Bundestag ein.

