Stand: 14.06.2021 08:01 Uhr Bundespräsident besucht früheres Kriegsgefangenenlager

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute das frühere Kriegsgefangenenlager im Landkreis Rotenburg. Er will der 70.000 russischen Soldaten gedenken, die in dem Lager in Sandbostel interniert waren. Anlass für seinen Besuch dort ist der Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Von insgesamt rund 5,7 Millionen sowjetischen Soldaten kamen während des Zweiten Weltkriegs mehr als drei Millionen Rotarmisten in deutschen Lagern um.

