Stand: 09.03.2022 14:50 Uhr Bundespolizistinnen retten abgestürzten "Mini-Batman"

Zwei Bundespolizistinnen haben sich in Lüneburg als Tierretterinnen verdient gemacht. Auf einem Bürgersteig war ihnen am Dienstag eine hilflose Fledermaus aufgefallen. Kurzerhand setzten die beiden Beamtinnen den "Mini-Batman", wie die Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch schrieb, in ein leere Pappschachtel und kontaktierten das Wildvogel- und Artenschutzzentrum des Tierschutzvereins Lüneburg. Dort wurde das Tier untersucht. Den Angaben zufolge handelt es sich um eine etwa ein bis zwei Jahr alte männliche Zwergfledermaus. Diese kleinste einheimische Fledermausart hält eigentlich bis Ende März oder Anfang April Winterruhe. Erst dann sind genügend Insekten als Futterquelle vorhanden. Ob das Tier nun weiter Winterruhe halten oder im Artenschutzzentrum weiter gepflegt werden soll, wird in den kommenden Tagen entschieden, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.03.2022 | 15:00 Uhr