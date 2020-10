Stand: 07.10.2020 11:47 Uhr Bundespolizei kontrolliert verstärkt Maskenpflicht in Zügen

Die Bundespolizei überprüft an diesem Mittwoch gemeinsam mit zusätzlichen Bahnmitarbeitern, ob die Fahrgäste in den Regional- und Fernzügen in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein eine Maske tragen. Fehlt die Maske, werden 50 Euro Bußgeld fällig. An den Wochenenden sowie in den Herbstferien will die Bahn zudem doppelt so viele Sicherheitsmitarbeiter einsetzen wie zuvor. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Arbeitnehmervertreter hatten im Vorfeld kritisiert, dass die Zugbegleiter mit den Kontrollen überlastet seien. Zwar sollen sie jetzt auch weiter kontrollieren, aber die Polizei bleibt dafür zuständig, Bußgelder zu erheben, wenn gegen die Maskenpflicht verstoßen wird.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.10.2020 | 13:30 Uhr