13.04.2022 Minister Özdemir besucht Bauernhof in Bergen

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) besucht heute den Bauernhof Hohls in Bergen. Der Minister will sich nach eigenen Angaben ein Bild davon machen, wie der Wandel von intensiver Tierhaltung zu mehr Tierwohl funktionieren kann. Der Bauernhof Hohls nimmt seit 2017 an einem Modellprojekt teil, bei dem Schweine zum Beispiel unter Biorichtlinien gehalten, aber zum Teil konventionell gefüttert werden. Landwirtschaftsminister Özdemir hat sich zum Ziel gesetzt, die Haltungsbedingungen für Tiere zu verbessern, gleichzeitig solle Fleisch aber nicht zum Luxusgut werden.

