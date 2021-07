Stand: 07.07.2021 09:24 Uhr Bündnis will 40.000 Unterschriften gegen NPD-Haus übergeben

Ein Bündnis gegen Rechts will am Mittwochnachmittag dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) mehr als 40.000 Unterschriften übergeben. Sie fordern, dass das NPD-Zentrum bei Eschede im Landkreis Celle geschlossen wird. Die Situation sei für die Menschen rund um Eschede mittlerweile unerträglich, heißt es von den Initiativen. Der Hof Nahtz ist seit mehr als 30 Jahren ein Treffpunkt verschiedener rechtsextremer Organisationen. Die NPD will den Bauernhof offenbar zu einem Schulungszentrum ausbauen.

