Bühnen, Bier und Bollerwagen: Das Hurricane beginnt

In diesem Jahr findet das Festival vom Freitag, 17. Juni bis Sonntag, 19. Juni wie gewohnt am Eichenring in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) statt.

Die namhaftesten Bands beim Hurricane 2022 haben eines gemeinsam: Sie sind allesamt keine Greenhorns mehr. Seeed, Kings of Leon und Mando Diao etwa - dazu Rise Against, The Killers, Jimmy Eat World, Bad Religion, The Hives und Millencollin. Das Line-up hätte so oder so ähnlich gefühlt auch vor etwa zehn Jahren feststehen können. Videos 3 Min Bühnen, Bier, Bollerwagen: Hurricane-Festival ist wieder da (16.06.2022) Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es in Scheeßel wieder drei Tage lang Musik, unter anderem mit Seeed und Deichkind. (16.06.2022) 3 Min

Laut Website hurricane.de ist eine kostenlose An- und Abreise mit allen Zügen der metronom Eisenbahngesellschaft in der 2. Klasse von Donnerstag, 16. Juni bis Montag, 20. Juni möglich. Der Metronom weist allerdings darauf hin, dass Bollerwagen ebenso wie Fahrräder in den Zügen nicht mitgenommen werden dürfen. Die Besucher können natürlich auch mit dem Auto nach Scheeßel fahren. Das geht je nach Startort über die Autobahnen 1, 7 oder 27. Die Bundesstraße 75 führt dann direkt durch Scheeßel. Bleibt die Frage nach den Parkplätzen. "Die Parkplätze werden zugewiesen, bitte befolge zu jeder Zeit die Anweisung des Verkehrsdienstes. Im Interesse aller Gäste ist es wichtig, die Zufahrtsstraßen schnell zu verlassen. Bitte beachte, dass die Parkflächen nicht bewacht werden. Tagesparkplätze stehen nah am Gelände zur Verfügung. Alternativ können kostenfrei auch die normalen Parkplätze des Festivals genutzt werden", heißt es auf der Website weiter.

Neben einem Schlafplatz im Zelt oder Resort sind Getränke wichtig (nein, nicht nur Bier), denn es ist Sommer. Die Veranstalter empfehlen zum Beispiel leere, faltbare Trinkflaschen/Tetra-Paks/Trinkschläuche mit der Füllmenge von einem Liter, offene Mehrweg-Trinkbecher aus Kunststoff/Pappe bis 0,5 Liter sowie ein Lunchpaket pro Person für den eigenen Verzehr; dazu Regenschirm oder Regenponcho für schlechtes Wetter. Videos 2 Min Vorfreude in Scheeßel auf das Hurricane-Festival (16.06.2022) Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder drei Tage lang Musik. Rund 80.000 Fans werden erwartet. 2 Min

Diese Liste wird länger: Gefüllte Tetra-Paks/Trinkflaschen, Glasflaschen/Glasbehälter jeglicher Art, Dosen, Kanister, Trinkrucksäcke und Plastikflaschen sieht man beim Hurricane nicht so gern. Ebensowenig Laserpointer, externe Autobatterien, Schuss-, Hieb-, Stich- und sonstige Waffen aller Art, Sägen, Äxte oder Beile. Aus Sicherheitsgründen untersagt sind außerdem Feuerwerkskörper, Wunderkerzen und sonstige pyrotechnische Gegenstände aller Art. Auch auf Stühle, Sitzmöbel und Sitzgelegenheiten sollten Besucher verzichten. Aufzeichnungsgeräte: professionelles Ton-, Foto- und Videoequipment sind verboten. Auch Tiere, Fahnenstangen oder Selfie Sticks müssen zu Hause bleiben. In den Zügen des Metronom sind darüber hinaus Bollerwagen, Fahrräder und Alkoholkonsum verboten, FFP2-Masken allerdings Pflicht.