Stand: 20.02.2025 13:48 Uhr Buchholz: Unbekannte stehlen mehrere Handys aus Elektrofachmarkt

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) in einen Elektrofachmarkt eingebrochen und haben mehrere Handys gestohlen. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus. Diese hatten zuerst eine Scheibe eingeschlagen und anschließend das Rolltor des Elektrofachmarkts aufgehebelt, so die Polizei. Die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Sie seien wohl zu Fuß unterwegs gewesen, in der Nähe fanden die Ermittler ein verlassenes Fluchtfahrzeug. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der wegen der Suche nach einer vermissten Seniorin gerade in der Nähe war. Es war nicht der erste Einbruch in das Gebäude in Buchholz. Vor sieben Jahren waren Einbrecher mit einem Auto in das Geschäft gefahren. Seitdem stehen Poller vor dem Gebäude.

