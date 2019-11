Stand: 30.11.2019 15:20 Uhr

Buchholz: SEK stürmt Spielothek und erschießt Hund

In Buchholz (Aller) im Heidekreis hat am Sonnabend ein Mann einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte sich am Vormittag in einer Spielothek in einem Gewerbegebiet an der A7 verschanzt. Am Nachmittag wurde der Mann festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien nicht verletzt worden, hieß es. Ohne Probleme verlief der Einsatz aber nicht: Ein Hund, den der Mann bei sich hatte, wurde von Einsatzkräften erschossen, wie ein Polizeisprecher NDR.de sagte. Ob das Tier die Beamten angegriffen hatte und welche Rasse der Hund hat, konnte er nicht sagen. Unklar ist auch, warum der Mann in der Spielothek randalierte.

SEK-Einsatz wegen "Bedrohungslage"

Nach Angaben von Zeugen soll der Mann mit einem Schlagwerkzeug, vermutlich einer Axt, das Interieur der Spielothek verwüstet haben, wie der Sprecher NDR.de sagte. Zu dem Zeitpunkt seien neben dem Täter vier Menschen in der Spielothek gewesen. Drei Personen konnten ins Freie flüchten, eine Person versteckte sich in dem Gebäude. Wegen einer "Bedrohungslage" sperrte die Polizei das Gelände ab und forderte Spezialeinsatzkräfte (SEK) an. Über Twitter rief die Polizei zudem dazu auf, den Bereich des Gewerbegebiets zu meiden. Am frühen Nachmittag teilte die Polizei mit, dass die Lage beruhigt sei und eine Person festgenommen wurde.

