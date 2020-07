Stand: 31.07.2020 11:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Buchholz: Kreuzung soll sicherer werden

Nach mehreren Unfällen wird die Kreuzung am Nordring in Buchholz in der Nordheide Mitte August mit neuen Ampeln ausgestattet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Unfallkommission des Landkreises Harburg hat beschlossen, die wichtigste Kreuzung, die in den Ort führt, übersichtlicher zu gestalten. So wird eine Ampelanlage mit größeren Lichtern aufgestellt und für diejenigen, die geradeaus fahren, um ein Licht erweitert. Darüber hinaus sollen einer Kreissprecherin zufolge die Sträucher an der Straße zurückgeschnitten werden. Der Umbau soll am 10. August erfolgen. Für das kommende Jahr ist geplant, an der Stelle einen Kreisel einzurichten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.07.2020 | 13:30 Uhr