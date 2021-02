Stand: 08.02.2021 14:12 Uhr Buchholz: Großeinsatz nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ein technischer Defekt ist offenbar verantwortlich für ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Buchholz. Erste Erkenntnisse würden darauf hindeuten, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand war am Sonntagabend ausgebrochen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der insgesamt zehn Wohnungen konnten sich aus dem Haus retten. Eine Frau wurde leicht verletzt, weil sie Rauch einatmete. 145 Feuerwehrleute waren bis in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt.

