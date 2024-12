Stand: 12.12.2024 12:17 Uhr Buchholz: Frau bei Handtaschendiebstahl auf frischer Tat ertappt

In Buchholz (Landkreis Harburg) hat am Mittwoch eine 28 Jahre alte Frau in einem Lebensmittelgeschäft versucht, einer 69-Jährigen etwas aus ihrer Handtasche zu stehlen. Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Mitarbeiterin den Versuch und sprach die Frau an, woraufhin sie sehr unwirsch reagierte. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die 28-Jährige schon mehrfach wegen ähnlicher Taten aufgefallen war. Gegen sie wurde ein weiteres Verfahren wegen versuchten Taschendiebstahls eingeleitet. Zudem erhielt sie laut Polizei einen Platzverweis für den Bereich des Geschäftes.

