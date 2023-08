Stand: 12.08.2023 10:17 Uhr Buchholz: Dachstuhl von Kita brennt komplett ab

In Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist der Dachstuhl einer Kita in der Nacht zu Samstag vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 23.30 Uhr gemeldet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Laut Polizei ist die Brandursache zunächst noch unbekannt, Hinweise auf Brandstiftung gibt es aber nicht. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr nutzbar. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.08.2023 | 08:00 Uhr