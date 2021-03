Stand: 02.03.2021 14:32 Uhr Buchholz: Auf Rütgers-Fläche sollen neue Wohnungen entstehen

Seit Jahrzehnten liegt in der Stadt Buchholz, südlich des Bahnhofs, eine 150.000 Quadratmeter große Industrie-Fläche brach - die sogenannte Rütgers-Fläche. Nun hat der neue Eigentümer Pläne vorgestellt, wie das Gelände genutzt werden soll. Das berichtet NDR 1 Niedersachen. Nach Angaben der Stadt kann sich der Immobilienentwickler dort Wohnungen vorstellen, darunter auch geförderte oder solche für Senioren - dazu einen Nahversorger. Die Bürger sollen am Projekt beteiligt werden. Zunächst muss die Fläche aber saniert werden, denn dort war früher ein Eisenbahnschwellenwerk in Betrieb, das viele Schadstoffe zurückließ.

