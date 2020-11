Stand: 11.11.2020 20:15 Uhr Buchholz: 68-Jähriger stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ein 68-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Buchholz (Landkreis Harburg) ums Leben gekommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner zunächst einen Knall gehört und anschließend Rauch bemerkt. Sie versuchten dann, in die betroffene Wohnung zu gelangen. Einsatzkräfte gelang es schließlich, die Tür zu öffnen. Den 68-jährigen Bewohner konnten sie aber nur noch tot bergen. In dem Mehrfamilienhaus leben 20 Menschen.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.11.2020 | 19:00 Uhr