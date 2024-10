Stand: 01.10.2024 09:17 Uhr Internationaler Brustkrebstag: Pinke BH-Girlande hängt in Buxtehude

Der 1. Oktober ist der internationale Brustkrebstag - zu diesem Anlass hängen in der Buxtehuder Innenstadt Girlanden aus pinken BHs. Diese sollen im offiziellen Brustkrebsmonat Oktober auf die entsprechende Vorsorgeuntersuchung aufmerksam machen. Dessous-Ladeninhaberin Beatrice Kietzmann hat die Aktion initiiert. Wie wichtig das Thema ist, erfährt sie nach eigenen Angaben nahezu täglich im Gespräch mit betroffenen Kundinnen. Für die Girlande hat die Inhaberin 1.000 BHs gesammelt und pink färben lassen. Diese hängen vier Wochen unter anderem in der Bahnhofstraße in Buxtehude, in der sich auch das Unterwäsche-Geschäft befindet. Dort werden an jedem Samstag im Oktober Initiativen aus der Region über die Krebserkrankung und zum Beispiel über den Umgang mit der Diagnose informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Krebs