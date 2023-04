Stand: 23.04.2023 13:44 Uhr Brietlingen: 19-Jähriger muss nach Unfall in Spezialklinik

Bei einem Unfall in Brietlingen (Landkreis Lüneburg) ist am Samstagabend ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 57-jähriger Autofahrer in einer Kurve mindestens fünf Fahrzeuge überholt. Dabei übersah er laut Polizei das entgegenkommende Motorrad des 19-Jährigen und es kam zu einem Unfall. Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Laut Polizeiangaben war die Bundesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt.

