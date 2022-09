Stand: 05.09.2022 08:53 Uhr Brennender Wohnwagen in Drochtersen: Prozessauftakt in Stade

Vor dem Landgericht Stade müssen sich ab heute zwei Männer wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung verantworten. Die Männer im Alter von 19 und 23 Jahren sollen im April in Drochtersen ein Wohnwagen in Brand gesetzt haben, in dem ein 18-Jähriger schlief. Dessen Vatter hatte damals mitten in der Nacht einen Knall gehört und den in Flammen stehenden Wohnwagen bemerkt. Er konnte seinen 18-jährigen Sohn wecken, sodass dieser sich in Sicherheit bringen konnte. Beide wurden jedoch leicht durch Rauchgase vergiftet. Der Wohnwagen brannte aus, zwei weitere Fahrzeuge und ein Carport wurden beschädigt. Der jüngere der beiden mutmaßlichen Täter soll den Älteren zu der Tat aufgefordert haben. Laut Anklage war beiden bewusst, dass sich jemand in dem Wohnwagen aufhielt. Das Landgericht hat acht Verhandlungstage angesetzt.

Weitere Informationen Drochtersen: Vater rettet Sohn aus brennendem Wohnwagen Der 18-Jährige hatte in dem Wagen geschlafen. Sein 40-jähriger Vater hatte in der Nacht einen lauten Knall gehört. mehr

