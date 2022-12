Bremsschläuche durchtrennt: Heute könnte Urteil fallen Stand: 08.12.2022 09:10 Uhr In einem Prozess um versuchten Mord werden heute vor der Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg die Plädoyers gehalten. Möglicherweise fällt auch das Urteil.

Die Staatsanwaltschaft wirft einem Paar vor, im Juli vergangenen Jahres in Lüder (Landkreis Uelzen) Bremsschläuche an einem Auto durchschnitten zu haben. Die 20 und 22 Jahre alten Angeklagten hätten bewusst in Kauf genommen, dass die Eigentümer einen schweren Verkehrsunfall erleiden. Eine der Personen, denen die beiden mutmaßlich schaden wollten, ist der frühere Stiefvater der beschuldigten Frau. Er entdeckte den im Carport knienden Angeklagten. Dieser soll daraufhin versucht haben zu flüchten. Dabei soll er dem Ex-Stiefvater mit einem Messer schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt haben.

22-Jähriger räumt Durchtrennen der Schläuche ein

Zum Prozessauftakt im November hatten die beiden Angeklagten über ihre Verteidiger Erklärungen verlesen lassen. Der 22-Jährige gab zu, die Schläuche zerschnitten zu haben, und entschuldigte sich: "Ich wollte Sie nicht verletzen, es tut mir leid." Der 20-jährigen Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor, ihren Freund zu den Taten angestiftet zu haben. Dies stritt die Frau vor Gericht ab. Sie sei in keiner Weise beteiligt gewesen.

Ex-Stiefvater: Leide unter Nachwirkungen

Der Ex-Stiefvater sagte beim Prozessauftakt aus, weiter körperlich und psychisch unter den Nachwirkungen zu leiden. Immer noch würden ihm eine zehn Zentimeter lange Narbe und eine Jochbeinfraktur Schwierigkeiten bereiten.

