Stand: 24.11.2020 07:23 Uhr Bremervörde: Zwei Männer wegen versuchten Mordes verhaftet

Die Polizei hat in Bremervörde zwei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, einen 41-Jährigen zu töten. Ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten insgesamt drei Männer im Februar einen Kontrahenten in Oerel (Landkreis Rotenburg) in einen Hinterhalt gelockt und dann mit einem Messer schwer verletzt. Den dritten Verdächtigen vermutet die Polizei im Ausland. Auslöser für die Tat soll ein Streit zwischen zwei Großfamilien gewesen sein. Die beiden Festgenommenen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.11.2020 | 06:30 Uhr