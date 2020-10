Stand: 05.10.2020 14:19 Uhr Bremervörde: Pilzsammler findet menschliche Knochen im Wald

Ein Mann hat beim Pilze sammeln in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) einen menschlichen Schädel und weitere menschliche Knochen entdeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lagen die sterblichen Überreste zusammen mit einer Jacke und weiteren Kleidungsstücken in einem Waldstück am südlichen Stadtrand. Nach dem Fund seien die Knochen geborgen und ein Gebiss-Abgleich veranlasst worden, heißt es. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge handelt es sich um die sterblichen Überreste eines 50-Jährigen aus Bremervörde, der seit Mai 2019 vermisst wird. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod liegen der Polizei den Angaben zufolge nicht vor.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.10.2020 | 14:30 Uhr