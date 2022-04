Stand: 14.04.2022 08:20 Uhr Bremervörde: 500.000 Euro Schaden nach Brand in Gärtnerei

In einer Lagerhalle einer Gärtnerei in Bremervörde im Landkreis Rotenburg hat ein Feuer einen Schaden von 500.000 Euro verursacht. Zwei Traktoren, ein Bagger und eine Photovoltaik-Anlage wurden bei dem Brand in der Nacht wurden beschädigt. Die Flammen im Gerätehaus konnten gelöscht werden. Es gab keine Verletzten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.04.2022 | 07:30 Uhr