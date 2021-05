Stand: 21.05.2021 15:15 Uhr Bremervörde: 16-Jähriger schlägt 40-Jährigen krankenhausreif

Nachdem ein Jugendlicher einen 40-jährigen Mann in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) zusammengeschlagen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 16-Jährige habe sein Opfer bereits vergangene Woche Freitag an einer Bushaltestelle an der Wesermünder Straße attackiert. Bisherigen Ermittlungen zufolge hat der polizeibekannte Jugendliche denn 40-Jährigen gegen Mittag zunächst geschubst, dann mehrere Male geschlagen. Zwei Personen hätten dies von Autos aus beobachtet. Als sie den Angreifer konfrontiert hätten, sei dieser mit einem Fahrrad geflüchtet. Das Opfer erlitt laut Polizei so schwere innere Verletzungen, dass es in einer Klinik notoperiert werden musste. Zeugen, insbesondere die Insassen der beiden Fahrzeuge, sollen sich unter Telefon (04761) 9945-0 bei der Polizei melden.

