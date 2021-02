Stand: 18.02.2021 09:58 Uhr Bremervörde: 16-Jährige wird weiter vermisst

Die Polizei in Bremervörde sucht noch immer nach einer seit einem Monat verschwundenen Jugendlichen. Die 16-jährige Laura-Marie gilt seit dem 18. Januar als vermisst. Zeugen wollen sie zuletzt Ende Januar an der Osttangente/Lüneburger Straße in Winsen (Luhe) gesehen haben. Die Vermisste ist 1,65 Meter groß und hat schulterlange, rot gefärbte Haare mit einem auffälligen Sidecut. Zuletzt war sie mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit orangefarbener Schrift, einer Jeans und beigefarbenen Stiefeletten bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04761) 994 50 entgegen.

