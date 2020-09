Stand: 18.09.2020 08:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Breetze: Scheune geht in Flammen auf

Rund 70 Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Freitag einen Scheunenbrand in Breetze (Landkreis Kreis Lüneburg gelöscht. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, stand nach Angaben eines Sprechers ein 20 mal 20 Meter großer Teil der Scheune in Flammen, Das Gebäude wurde stark beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

