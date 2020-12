Stand: 08.12.2020 07:12 Uhr Brandstiftungen in Buxtehude: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach einer Brandserie in der Innenstadt von Buxtehude (Landkreis Stade) befindet sich ein 18 Jahre alten Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Er war zuvor von der Polizei festgenommen worden und hatte gegenüber den Beamten die Taten zugegeben. Das Motiv sei jedoch noch unklar. In der Nacht zum Sonnabend war in der Innenstadt an sechs verschiedenen Orten Feuer gelegt worden. Dort brannten unter anderem Strandkörbe eines Cafés, ein Carport sowie Altpapier-Container. Es entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung dauern weiter an.

