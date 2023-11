Stand: 13.11.2023 07:10 Uhr Brandstiftung in Rotenburg? Feuer zerstört Bungalow

In Fintel (Landkreis Rotenburg) hat in der Nacht auf Montag ein Bungalow gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer gelegt worden ist und hat nach eigenen Angaben auch bereits Hinweise auf den Täter. Die Löscharbeiten zogen sich demnach über mehrere Stunden bis in den frühen Montagmorgen. Das Haus ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.11.2023 | 06:30 Uhr