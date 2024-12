Stand: 28.12.2024 11:07 Uhr Brandstiftung in Stade: Unbekannte zünden Auto an

In Stade hat in der Nacht zu Dienstag ein geparktes Auto gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Demnach haben Unbekannte um kurz vor 3 Uhr in der Schiffertorstraße einen auf einem Parkstreifen abgestellten Wagen angezündet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so die Polizei. Dennoch wurde das Fahrzeug schwer beschädigt. Bei der Spurensicherung stellten die Beamten fest, dass die Täter auch ein dahinter parkendes Auto anstecken wollten. Dieser Versuch sei jedoch gescheitert. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 5.000 Euro. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Wache in Stade unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min