Stand: 12.08.2020 10:37 Uhr

Brandstiftung: Festnahme in Lüneburg

In der Nacht zu Mittwoch haben Polizisten an verschiedenen Orten in Lüneburg kleine Feuer entdeckt. Den Angaben zufolge brannten ein Altkleidercontainer, eine Markise und ein Holzschuppen. Anschließend sei in einem nahe liegenden Gebüsch ein alkoholisierter 21-Jähriger entdeckt worden. Der Mann sei dringend tatverdächtig und vorläufig festgenommen worden. Mit einem Polizeihubschrauber habe man zeitweise nach einem möglichen Komplizen gesucht. Der 21-Jährige ist der Polizei wegen verschiedener Delikte, auch Brandstiftungen, bereits bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.08.2020 | 13:30 Uhr