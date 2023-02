Brandserie in Rotenburg: Polizei verdächtigt drei Männer Stand: 14.02.2023 15:18 Uhr Nach einer Brandserie im Landkreis Rotenburg haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen die Wohnungen von drei Tatverdächtigen in Rotenburg und Scheeßel durchsucht.

Die 22, 24 und 26 Jahre alten Männer werden verdächtigt, für insgesamt 15 Brände von Fahrzeugen unter anderem in Scheeßel, Elsdorf, Rotenburg, Sittensen und Sandbostel verantwortlich zu sein. Auch den Brand auf einem Firmengelände in Sittensen am vergangenen Wochenende sollen sie verursacht haben. Insgesamt wird der Schaden der Brandserie auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die Beschuldigten wurden zu den Taten befragt und sind wieder auf freiem Fuß. Weitere Details gaben die Ermittler bisher nicht bekannt.

VIDEO: Großbrand in Sittensen: Zahlreiche Fahrzeuge gehen in Flammen auf (12.02.2023) (1 Min)

Landkreis Rotenburg: Zwei Brände am Wochenende

In der Nacht zu Sonntag war in Sittensen gegen 2 Uhr ein Feuer bei einer Firma ausgebrochen, die mit Nutzfahrzeugen und Baumaschinen handelt. Mehr als 20 Busse und mehrere Auflieger wurden laut Polizei zerstört. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. In derselben Nacht hatte bereits ein VW-Bus bei einem Autohandel in Weertzen gebrannt.

Brandserie seit mehreren Monaten

Darüber hinaus gab es in der jüngeren Vergangenheit ähnliche Fälle in der Region: In Rotenburg gingen vor einer Woche 21 Autos auf dem Parkplatz einer Autovermietung in Flammen auf. Vor zwei Monaten brannten in einem Autohaus in Rotenburg-Hohenesch 37 Fahrzeuge eines Autoverwerters. Laut Polizei gab es im Landkreis Rotenburg in den vergangenen Monaten mehr als ein Dutzend ähnlicher Brände. Die Ermittler prüfen Zusammenhänge zwischen den Fällen. Bereits im Dezember wurde dazu von der Rotenburger Polizei die Ermittlungsgruppe "Hohenesch" gegründet.

