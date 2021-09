Stand: 17.09.2021 16:00 Uhr Brandserie in Holtorfsloh: Tatverdächtiger in U-Haft

Immer wieder haben in den vergangenen Jahren in Holtorfsloh (Landkreis Harburg) unter anderem Autos gebrannt - jetzt sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Mann aus der Gemeinde Seevetal war bereits am Donnerstag festgenommen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 52-Jährige war in den Fokus der Ermittler gerückt, weil alle Brandorte in der Nähe seiner Wohnanschrift lagen. Begonnen hatte die Brandserie im November 2017. Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen. Wegen Wiederholungsgefahr wurde er inhaftiert.

