Brandserie im Raum Rotenburg: Mehr als 20 Busse zerstört Stand: 13.02.2023 12:06 Uhr Erst brennt ein Kleinbus bei einem Autohändler in Weertzen, kurz darauf folgt ein Großbrand in Sittensen: Busse gehen in Flammen auf, Teile einer Halle stürzen ein. Die Ermittler vermuten Brandstiftung.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in Sittensen in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr bei einer Firma aus, die mit Nutzfahrzeugen und Baumaschinen handelt. Mehr als 20 Busse und mehrere Auflieger fielen den Flammen zum Opfer, hieß es. Nach Angaben der Feuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten aus zwei Gründen schwierig: Zunächst mussten Schlauchleitungen über längere Wegstrecken verlegt werden, um ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle zu haben. Vor allem aber war problematisch, dass einige der Busse über einen Gastank verfügten. Es habe immer wieder Explosionen gegeben, die in ganz Sittensen zu hören gewesen seien.

Großbrand in Sittensen: Warntafeln auf der A1

Mitarbeiter der Firma seien bald vor Ort gewesen, um die übrigen Fahrzeuge aus der Halle zu fahren. Die Einsatzkräfte hätten dadurch die brennenden Fahrgestelle und Auflieger erreichen können. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warnapps und Radiodurchsagen gewarnt. Die Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Auf der angrenzenden A1 wurden Warntafeln aufgestellt. Erst nach mehr als drei Stunden war das Feuer den Angaben zufolge weitestgehend gelöscht. Etwa 200 Kräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz waren im Einsatz. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Weiterer Brand bei Autohändler in Weertzen

Etwa zwei Stunden zuvor hatte ein VW Bus bei einem Autohandel in Weertzen gebrannt. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass die Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle übergriffen. Für die Löscharbeiten musste die Landesstraße 142 gesperrt werden.

Polizei: Vieles deutet auf Brandstiftung hin

Wie es zu den beiden Feuern kam, ist bislang unklar. Es deute aber in beiden Fällen vieles auf Brandstiftung hin, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Ermittlungen übernimmt die von der Rotenburger Polizei eingesetzte Ermittlungsgruppe "Hohenesch". Zeugen, denen rund um die beiden Brandorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Telefonnummer (04261) 94 70 melden.

Brandserie im Landkreis Rotenburg

Nahe Sittensen hatte es bereits am vergangenen Sonntag einen größeren Brand gegeben. In Rotenburg gingen 21 Autos auf dem Parkplatz einer Autovermietung in Flammen auf. Vor zwei Monaten brannten in einem Autohaus in Rotenburg-Hohenesch 37 Fahrzeuge eines Autoverwerters. Laut Polizei gab es im Landkreis Rotenburg in den vergangenen Monaten mehr als ein Dutzend ähnlicher Brände. Die Ermittler prüfen Zusammenhänge zwischen den Fällen.

