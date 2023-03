Brandserie im Landkreis Rotenburg: Beschuldigte müssen in U-Haft Stand: 03.03.2023 13:20 Uhr Nach einer Brandserie im Landkreis Rotenburg kommt die Aufklärung offenbar voran. Am Freitag hat die Polizei die Wohnung einer 22-Jährigen durchsucht. Zwei bereits Beschuldigte müssen nun in U-Haft.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau habe die Ermittlungsgruppe "Hohenesch" Beweismaterial sichergestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau war als mutmaßliche Mittäterin der bisherigen drei Beschuldigten in Verdacht geraten. Bei der Durchsuchung fand sich offenbar belastendes Material, sodass das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen zwei der drei Beschuldigten erlassen hat. Die Männer wurden festgenommen und anschließend einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Verden vorgeführt. Er ordnete gegen beide Untersuchungshaft und die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.03.2023 | 15:00 Uhr