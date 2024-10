Stand: 28.10.2024 07:18 Uhr Brandserie: Neue Feuer im Landkreis Lüneburg

In der Gemeinde Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) hat es in der Nacht zu Montag zwei Mal gebrannt. Zunächst ging nach Polizeiangaben eine Scheune in Flammen auf, etwas später beim Ort Laave Strohballen. Die Einsatzkräfte konnten die Feuer unter Kontrolle bringen. Aber die Polizei geht davon aus, dass die Brände gelegt wurden und prüft, ob sie in eine Serie passen, die seit mittlerweile zwei Jahren anhält. Immer wieder brennen in Amt Neuhaus Gegenstände ohne erkennbare Ursache. Meist sind es gelbe Säcke oder Grünflächen. In der vergangenen Woche standen Altkleidercontainer und Heuballen in Brand. Die Polizei erklärt, dass sie die Ermittlungen intensivieren will, weil die brennenden Objekte offenbar größer werden.

