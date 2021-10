Stand: 04.10.2021 07:54 Uhr Brand zerstört unbewohntes Reetdachhaus in Buxtehude

In Buxtehude ist in der Nacht zu Montag ein leer stehendes Reetdachhaus in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. Das betroffene Haus brannte laut Feuerwehr bis auf die Grundmauern nieder. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.10.2021 | 06:30 Uhr