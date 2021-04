Stand: 22.04.2021 08:24 Uhr Brand zerstört Haus im Landkreis Stade: 400.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Doppelhauses in Engelschoff-Neuland (Landkreis Stade) ist am Mittwochabend ein Schaden von mindestens 400.000 Euro entstanden. Alle vier Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Laut Polizei hatten Nachbarn den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die 85 eingesetzten Feuerwehrleute konnten den Angaben zufolge allerdings nicht verhindern, dass der Brand auf die angebaute Doppelhaushälfte übergriff und dort den Dachstuhl schwer beschädigte. Die andere Hälfte des Hauses, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde fast vollständig zerstört. Warum der Brand ausbrach, muss nun ermittelt werden.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.04.2021 | 07:30 Uhr