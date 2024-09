Stand: 04.09.2024 16:09 Uhr Brand vernichtet mehrere Oldtimer - Zehntausende Euro Schaden

Die Feuerwehr in Bleckede (Landkreis Lüneburg) hat am Mittwochmorgen einen Großbrand gelöscht. Nach Angaben der Polizei ist dabei ein Schuppen in Flammen aufgegangen, in dem die Beamten sechs abgestellte Oldtimer vermuten. Den Schaden schätzen sie auf mehrere Zehntausend Euro. Die immense Hitze des Feuers sei für die 70 Einsatzkräfte herausfordernd gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit kämen sowohl eine technische Ursache als auch Brandstiftung in Betracht, so die Polizei weiter.

VIDEO: Bleckede: Schuppen mit Oldtimern fängt Feuer (1 Min)

