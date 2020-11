Stand: 22.11.2020 15:42 Uhr Brand in Wistedt: Feuerwehr rettet Mutter und Kind

In Wistedt (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Laut Feuerwehr drohten die Flammen auf ein Haus überzugreifen, in dem sich eine Frau und ihr Kind aufhielten. Die Feuerwehr rettete die beiden aus dem Gebäude. Durch den Einsatz konnte verhindert werden, dass auch das Haus in Brand geriet. Aus welchem Grund das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt.

VIDEO: Garage in Brand - Feuer geht fast auf Wohnhaus über (1 Min)

