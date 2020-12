Stand: 08.12.2020 08:15 Uhr Brand in Walsroder Geschäft verursacht hohen Sachschaden

Ein Feuer hat in den Lagerräumen eines Haushaltswarengeschäfts einen Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr in der Stadt im Heidekreis, schlug in der Nacht ein Rauchmelder in dem Wohn- und Geschäftshaus Alarm, sodass sich die Bewohner rechtzeitig ins Freie retten konnten. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

