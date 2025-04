Stand: 01.04.2025 16:04 Uhr Brand in Asylbewerber-Unterkunft: Zwölf Menschen gerettet

Bei einem Feuer in einer Asylbewerber-Unterkunft in Stuckenborstel (Landkreis Rotenburg) sind am Samstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr rettete eigenen Angaben zufolge zwölf Personen aus dem Gebäude. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei dichter Rauch in den Fenstern sichtbar gewesen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zwei Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Auch ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht. Als Ursache für das Feuer gab die Polizei einen technischen Defekt an einem Kühlschrank an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.03.2025 | 06:30 Uhr