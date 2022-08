Stand: 16.08.2022 08:19 Uhr Brand in Supermarkt in Drochtersen: 200.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in einem Supermarkt in Drochtersen im Landkreis Stade ist ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben brannte am frühen Dienstagmorgen der Innenbereich des Marktes. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich der Kühltruhen aus. Die genaue Ursache ist noch unklar. Personen wurden nicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.08.2022 | 07:30 Uhr