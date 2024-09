Stand: 16.09.2024 10:34 Uhr Brand in Pferdestall: Zwei Tiere sterben in den Flammen

Bei einem Brand in einem Pferdestall in Lübberstedt (Landkreis Harburg) sind zwei Tiere gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer Samstagfrüh gegen 2.35 Uhr ausgebrochen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die Eigentümer einige der Pferde befreien können. Die Tiere liefen zunächst frei durch den Ort. Einsatzkräfte fingen sie später wieder ein. Bei der Suche kam auch eine Drohne zum Einsatz. Der Feuerwehr sei es gelungen, ein Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Im Zuge der Löscharbeiten hätte die Feuerwehr die zwei verendeten Pferde in ihren Boxen gefunden, hieß es weiter. Die Polizei spricht von einem "hohen Sachschaden". Was den Brand ausgelöst hatte, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

