Stand: 18.12.2020 12:38 Uhr Brand in Marxen: Vermisste 75-Jährige ist tot

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Marxen im Landkreis Harburg ist eine 75-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Bewohnerin galt seit dem Feuer am Dienstag als vermisst. Laut Polizei konnten erst am Donnerstag Beamte das Gebäude betreten, weil es nach dem Brand stabilisiert werden musste. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Drei Bewohner hatten sich unverletzt retten können.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.12.2020 | 13:30 Uhr