Brand in Lüneburger Altstadt: Baby durchs Fenster gerettet Stand: 23.12.2020 15:16 Uhr In der Lüneburger Altstadt ist am Mittwochmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Das Erdgeschoss des Hauses war der Feuerwehr zufolge so verraucht, dass ein Drehleiterwagen in der engen Altstadtstraße zum Einsatz kommen musste. Damit sei ein Säugling durch ein Fenster aus dem Haus geholt worden. Die Eltern konnten das Gebäude laut Polizei über das Treppenhaus verlassen. Das Baby sei vorsorglich im Krankenhaus untersucht worden. Nach Erkenntnissen der Polizei war das Feuer in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Der 60 Jahre alte Bewohner sei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen.

Polizei beschlagnahmt betroffene Wohnung

Gegen 7 Uhr hatte der Rauchmelder im Nachbarhaus Alarm geschlagen. Die Sorge war groß, dass sich das Feuer in der engen Altstadt über die teilweise Jahrhunderte alten Fachwerkhäuser ausbreiten könnte. Letztendlich konnten die Einsatzkräfte dies aber verhindern. Das Haus wurde am Vormittag noch mit speziellen Geräten gelüftet, sodass die meisten Bewohner laut Polizei zurückkehren konnten. Nur die Wohnung, in der das Feuer entstanden ist, wurde beschlagnahmt und soll untersucht werden.

