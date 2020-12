Stand: 23.12.2020 08:09 Uhr Brand in Lüneburg: Feuerwehr rettet mehrere Menschen

In der Lüneburger Altstadt ist am Mittwochmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Mehrere Menschen konnten nach Angaben der Feuerwehr gerettet werden. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Auch die Brandursache steht noch nicht fest. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, und die Einsatzkräfte sind mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.12.2020 | 08:30 Uhr